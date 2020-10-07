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Украинские медики стали супергероями: как они выглядят

Львов, Среда 07 октября 2020 23:52
Украинские медики стали супергероями: как они выглядят
Украинский медик (фото: facebook.com/kristina.gevko)
Автор: Роман Мирончук

Украинских врачей сделали культовыми супергероями

Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" показали фотопроект, который получил название "Врачи Супергерои". В нем приняли участие 22 медика, и их переодели в костюмы супергероев.

Создатели проекта хотели показать, что врачи спасают жизни детей, поэтому они являются настоящими супергероями. Особенно это актуально во время пандемии. Об этом рассказала член Попечительского совета "Охматдет" Кристина Гевко на своей странице в Facebook.

Украинские медики стали супергероями: как они выглядятУкраинские медики стали супергероями: как они выглядятУкраинские медики стали супергероями: как они выглядят

Украинские медики в образе супергероев (фото: facebook.com/kristina.gevko)

Она рассказала, что идея проекта к ней пришла в голову после того как она глубже поняла работу медиков. Она сразу же представила их супергероями, которые спасают и защищают.

Украинские медики стали супергероями: как они выглядятУкраинские медики стали супергероями: как они выглядятУкраинские медики стали супергероями: как они выглядят

Украинские медики в образе супергероев (фото: facebook.com/kristina.gevko)

"Они могут не спать и не есть, они сохраняют спокойствие и взвешенность, ежедневно принимая жизненно важные решения. Этот образ особенно усилился в период пандемии, когда мы вспомнили, почему профессия врача - это так важно!!!" – отметила Гевко.

Украинские медики стали супергероями: как они выглядятУкраинские медики стали супергероями: как они выглядятУкраинские медики стали супергероями: как они выглядят

Украинские медики в образе супергероев (фото: facebook.com/kristina.gevko)

Она также добавила, что замечательные врачи терпеливо выдержали все эксперименты с образами. Все эти фотографии повесят в отделениях "Охматдета".

Напомним, в Министерстве охраны здоровья рассказали украинцам, как нужно себя вести при первых симптомах коронавируса.

Ранее мы писали о том, что семье врача, который работал с пациентами с COVID-19, отказали в компенсации от государства.

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