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Українські медики стали супергероями: як вони виглядають

Львів, Середа 07 жовтня 2020 23:52
Українські медики стали супергероями: як вони виглядають
Український медик (фото: facebook.com/kristina.gevko)
Автор: Роман Мирончук

Українських лікарів зробили культовими супергероями

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" показали фотопроєкт, який отримав назву "Лікарі Супергерої". У ньому взяли участь 22 медики, і їх переодягли в костюми супергероїв.

Творці проєкту хотіли показати, що лікарі рятують життя дітей, тому вони є справжніми супергероями. Особливо це актуально під час пандемії. Про це розповіла член Опікунської ради "Охматдиту" Христина Гевко на своїй сторінці в Facebook.

Українські медики стали супергероями: як вони виглядаютьУкраїнські медики стали супергероями: як вони виглядаютьУкраїнські медики стали супергероями: як вони виглядають

Українські медики в образі супергероїв (фото: facebook.com/kristina.gevko)

Вона розповіла, що ідея проєкту до неї спала на думку після того, як вона глибше зрозуміла роботу медиків. Вона відразу ж представила їх супергероями, які рятують і захищають.

Українські медики стали супергероями: як вони виглядаютьУкраїнські медики стали супергероями: як вони виглядаютьУкраїнські медики стали супергероями: як вони виглядають

Українські медики в образі супергероїв (фото: facebook.com/kristina.gevko)

"Вони можуть не спати і не їсти, вони зберігають спокій і виваженість, щодня приймаючи життєво важливі рішення. Цей образ особливо посилився в період пандемії, коли ми згадали, чому професія лікаря - це так важливо!" – зазначила Гевко.

Українські медики стали супергероями: як вони виглядаютьУкраїнські медики стали супергероями: як вони виглядаютьУкраїнські медики стали супергероями: як вони виглядають

Українські медики в образі супергероїв (фото: facebook.com/kristina.gevko)

Вона також додала, що чудові лікарі терпляче витримали всі експерименти з образами. Всі ці фотографії повісять у відділеннях "Охматдиту".

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли українцям, як потрібно себе вести при перших симптомах коронавірусу.

Раніше ми писали про те, що родині лікаря, який працював з пацієнтами з COVID-19, відмовили в компенсації від держави.

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