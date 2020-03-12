Украинские границы закрывают на карантин: как это повлияет на жизнь украинцев

Карантин в Украине ввели 12 марта по решению Кабинета Министров
Карантин в Украине ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса 12 марта, а в 22:00 будут закрыты границы страны. Останутся только определенные пункты пропуска, на которых будут оборудованы специальные места для карантина. Какие КПП на границе с Европой будут закрыты - в материале Styler.
Вчера в Кабмине на внеочередном заседании решили, что из 219 контрольно-пропускных пунктов останется лишь 49. На заседании Минздрава с Государственной пограничной службой было решено закрыть большую часть границы с ЕС.
Так, будут закрыты автомобильные и пешеходные КПП в Волынской, Львовской, Закарпатской и других областях. Закрытие 70% границ значительно утруднит пересечение, есть вероятность образования больших очередей на оставшихся КПП
На границе с Польшей закроют такие КПП:
На границе с Венгрией:
На границе с Румынией:
Предварительно пункты пропуска будут закрыты до 3 апреля.
Стоит отметить, что из Украины запретили вывозить ряд стратегически важных на время карантина товаров.
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