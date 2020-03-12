Украинские границы закрывают на карантин: как это повлияет на жизнь украинцев

Карантин в Украине ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса 12 марта, а в 22:00 будут закрыты границы страны. Останутся только определенные пункты пропуска, на которых будут оборудованы специальные места для карантина. Какие КПП на границе с Европой будут закрыты - в материале Styler.

Вчера в Кабмине на внеочередном заседании решили, что из 219 контрольно-пропускных пунктов останется лишь 49. На заседании Минздрава с Государственной пограничной службой было решено закрыть большую часть границы с ЕС.

Так, будут закрыты автомобильные и пешеходные КПП в Волынской, Львовской, Закарпатской и других областях. Закрытие 70% границ значительно утруднит пересечение, есть вероятность образования больших очередей на оставшихся КПП

На границе с Польшей закроют такие КПП:

Рава-Русская - Верхрата;

Рава-Русская - Хребенне;

Шегини - Медика;

Хыров - Кросценко;

Лудин (железнодорожный пункт контроля);

Изов (железнодорожный пункт контроля);

Львов (железнодорожный пункт контроля).

На границе с Венгрией:

Звонковое - Лонья;

Косино - Барабаш;

Вилок - Тисабеч.

На границе с Румынией:

Тересва - Кымпулунг-Ла-Тиса;

Деловое - Валя Вишеулуй;

Орловка - Исакча;

Измаил - Плаур;

Вилково - Переправа.

Предварительно пункты пропуска будут закрыты до 3 апреля.

Стоит отметить, что из Украины запретили вывозить ряд стратегически важных на время карантина товаров.

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