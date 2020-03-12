Українські кордони закривають на карантин: як це вплине на життя українців

Карантин в Україні запровадили 12 березня за рішенням Кабінету Міністрів
Карантин в Україні ввели, щоб запобігти поширенню коронавіруса 12 березня, а в 22:00 будуть закриті кордони країни. Залишаться тільки визначені пункти пропуску, на яких будуть обладнані спеціальні місця для карантину. Які КПП на кордоні з Європою будуть закриті - в матеріалі Styler.
Вчора в Кабміні на позачерговому засіданні вирішили, що з 219 контрольно-пропускних пунктів залишиться лише 49. На засіданні МОЗ з Державною прикордонною службою було вирішено закрити більшу частину кордону з ЄС.
Так, будуть закриті автомобільні та пішохідні КПП у Волинській, Львівській, Закарпатській та інших областях. Закриття 70% кордонів значно ускладнить перетин, є ймовірність утворення великих черг на КПП
На кордоні з Польщею закриють такі КПП:
На кордоні з Угорщиною:
На кордоні з Румунією:
Попередньо пункти пропуску будуть закриті до 3 квітня.
Варто відзначити, що з України заборонили вивозити ряд стратегічно важливих на час карантину товарів.
Раніше ми писали, що коронавірус COVID-19 захопив найпопулярніші серед українців туристичні напрямки.