Украинские фермеры решили бесплатно раздать арбузы людям на улице (видео)

Фермеры совершенно бесплатно раздали всем желающим урожай арбузов, который не смогли продать. Днепровские агрономы-предприниматели привезли целую фуру, груженую гигантскими ягодами, и просто отдавали их прохожим.

Об этом передали на Facebook-странице группы " 12 Квартал Днепра ".

Также в сети опубликовали видео, как жители микрорайона разбирали бесплатные арбузы.

Раздача происходила в пятницу на улице Гладкова 7, что на 12 квартале. Сюда подъехал грузовик, и всем прохожим предлагали взять арбузы без какой-либо платы.

Граждане си энтузиазмом отнеслись к инициативе - вскоре коло фуры собралось значительное количество людей, и кузов был опустошен.

В комментариях к ролику пользователи сети расхваливают фермеров за такой поступок и отмечают, что другие их коллеги порой избавляются от нераспроданного урожая по-варварски - просто уничтожая, либо оставляя гнить на свалках.

На критические комменты некоторых юзеров - мол, "люди привыкли к халяве", должны были ценить труды фермеров и дать хотя бы символическую плату - в ответ днепряне отметили, что предлагали владельцам арбузов деньги хотя бы на бензин, но те наотрез отказались от материальной выгоды.

Как пишет местное издание 056.ua, вначале владельцы арбузов хотели отдать их детям в школу или детсады, однако выяснилось, что на это необходимы различные справки и участие в тендерах.

Поэтому предприниматели в итоге раздали арбузы людям на улице.

Видео: в Днепре фермеры раздавали арбузы бесплатно прохожим на улице