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В Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице (видео)

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Киев, Суббота 09 октября 2021 10:14
В Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице (видео) Фото: в Киеве продавцы арбузов отличились дикой выходкой (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве продавцы арбузов просто бросили свой нераспроданный товар на месте, где вели стихийную торговлю, и прекратили бизнес, не потрудившись убрать обильные остатки товара, на которые не нашлось покупателей. Целая гора крупных полосатых ягод осталась лежать на улице и гнить под открытым небом.

Об этом передали в программе "Київ.NewsRoom" на канале "Киев".

Свалка арбузов возникла на массиве Осокорки на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы.

По словам местных жителей, на этой точке начали вести торговлю около 1-1,5 месяца назад. Киевляне рассказали, что на ночь арбузы в лотках просто накрывали тентом, и оставляли тут же на улице.

Продавали их "по шесть с чем-то" за кило.

Когда же бизнес не заладился, реализаторы просто все бросили и уехали, и не стали "заморачиваться" вопросами утилизации испорченного товара.

Жители близлежащих домов жаловались коммунальщикам на неприятный запах, который распространялся от брошенного урожая, и инспекторы по благоустройству Дарницкого района обещали убрать всю эту свалку.

Видео: в Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице

Ранее сообщалось, что пару недель назад под Херсоном фермеры уничтожили урожай арбузов, который не продался, и такая "расправа" попала на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве обнаружили гору выброшенного авокадо.

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