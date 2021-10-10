Українські фермери вирішили безкоштовно роздати кавуни людям на вулиці (відео)

Фермери абсолютно безплатно роздали всім бажаючим урожай кавунів, який не змогли продати. Дніпровські агрономи-підприємці привезли цілу фуру, навантажену гігантськими ягодами, і просто віддавали їх перехожим.

Про це передали на Facebook-сторінці групи " 12 Квартал Дніпра ".

Також в мережі опублікували відео, як жителі мікрорайону розбирали безкоштовні кавуни.

Роздача відбувалася в п'ятницю на вулиці Гладкова 7, що на 12 кварталі. Сюди під'їхала вантажівка, і всім перехожим пропонували взяти кавуни без будь-якої плати.

Громадяни з ентузіазмом поставилися до ініціативи - незабаром коло фури зібралася значна кількість людей, і кузов був спустошений.

У коментарях до ролика користувачі мережі розхвалюють фермерів за такий вчинок і зазначають, що інші їхні колеги часом позбавляються від нерозпроданого врожаю по-варварськи - просто знищуючи, або залишаючи гнити на звалищах.

На критичні коменти деяких юзерів - мовляв, "люди звикли до халяви", мали б цінувати праці фермерів і дати хоча б символічну плату - у відповідь дніпряни зауважили, що пропонували власникам кавунів гроші хоча б на бензин, але ті навідріз відмовилися від матеріальної вигоди.

Як пише місцеве видання 056.ua, спочатку власники кавунів хотіли віддати їх дітям в школи чи дитсадки, проте з'ясувалося, що на це необхідні різні довідки та участь у тендерах.

Тому підприємці в підсумку роздали кавуни людям на вулиці.

Відео: у Дніпрі фермери роздавали кавуни безплатно перехожим на вулиці