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Украинские диссиденты 40 лет назад описали сегодняшние методы российских оккупантов: уникальные записи

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 16:18
Украинские диссиденты 40 лет назад описали сегодняшние методы российских оккупантов: уникальные записи На фото слева направо: Зинаида и Петр Григоренко, Владимир Буковский, Надежда Светличная (архивный снимок Айше Сеитмуратовой / Courtesy Image)
Автор: Владимир Костырин

Документалисты завершают проект по реставрации уникальных записей украинских диссидентов, которые были сделаны в конце 1970-х и начале 1980-х годов во время выступлений перед диаспорой в Канаде. В их словах можно услышать рассказы практически о современной ситуации, с описаниями методов, применяемых сегодня РФ против украинцев.

Об этом передает "Голос Америки".

Украинско-канадских документалистов поразило, как актуально звучат их рассказы сейчас, с пророческими предупреждениями о методах, которыми продолжает действовать репрессивная российская система во время войны против Украины.

"Трудно поверить, но то, о чем они говорили в 1970-80-х годах, мы слышим сегодня в новостях. Ничего не изменилось.

Мы слышим о пытках, которые использовали КГБ и российские военные в Украине, о том, как пытаются уничтожить украинский язык и называют "националистами" всех, кто последовательно его использует, о том, как завозят новое население в те места, которые они обезлюдили.

Сначала это сделали после Голодомора на Донбассе, теперь повторяют в Крыму", - отмечает руководитель проекта режиссер-документалист Юрий Луговой.

Вместе со своей женой Звездной Гриценко-Луговой он уже больше года работает над восстановлением записей, которые делали украинские активисты, когда в Канаду начали приезжать украинские диссиденты, выдворенные из Советского Союза.

Встречи с ними с рассказами о происходящем за "железным занавесом" собирали огромные аудитории. Группа украинских студентов делала записи, понимая их исторический вес. Затем пленки передали в государственный архив Канады, где они хранились до последнего времени.

Сейчас документалисты забрали записи и занимаются реставрацией архива. Отмечается, что часть записей была потеряна - ее уничтожила плесень, но большая часть архива все же сохранилась и для ее восстановления пришлось покупать специальное оборудование и проводить часы над кропотливым трудом, синхронизируя вручную пятисекундные отрезки аудио и видео.

На записях можно услышать, как "вежливые человечки" ломают хребты, похищают детей и разлучают их с родителями, подвергают страшным пыткам студентов, которые не соглашаются с написанным в официальных учебниках, посылают представителей национальных меньшинств выполнять жесточайшие приказы военного руководства. С другой же стороны - западные СМИ, которые боятся называть вещи своими именами, и политики, которые пытаются договориться с Кремлем.

Выступления диссидентов - архивные записи

Генерал Петр Григоренко, диссидент, отбыл 6 лет заключения в психиатрических заведениях в СССР. Выступление в Монреале (Канада) в 1978 году.

Видео: рассказ генерала Петра Григоренко - 1978 год

Виктор Боровский, один из молодых диссидентов, рассказывает о психиатрических репрессиях в СССР. Запись сделала 5 апреля 1979 года в Монреале (Канада).

Видео: рассказ Виктора Боровского - 1979 год

Рассказ Надежды Светличной, филолога, писательницы, диссидентки, участницы самиздата. Запись сделана в феврале 1979 года в Монреале (Канада).

Видео: рассказ Надежды Светличной - 1979 год

Больше свидетельств и выступлений лидеров диссидентского движения Петра Григоренко, Валентина Мороза, Виктора Боровского, Надежды Светличной и других украинских политзаключенных советских тюрем доступны на Youtube-канале Юрия Лугового.

Ранее сообщалось, что пенсионер из-под Бородянки рассказал об ужасах российской оккупации.

Напомним также, что омбудсмен Людмила Денисова рассказала о сексуальных преступлениях российских оккупантов, жертвами которых становятся, в том числе, и маленькие дети.

Добавим, что в Минцифры запустили сайт для сбора доказательств военных преступлений РФ.

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