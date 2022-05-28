Українські дисиденти 40 років тому описали сьогоднішні методи російських окупантів: унікальні записи

Документалісти завершують проект з реставрації унікальних записів українських дисидентів, які були зроблені в кінці 1970-х і початку 1980-х років під час виступів перед діаспорою в Канаді. У їхніх словах можна почути розповіді практично про сучасну ситуацію, з описами методів, що застосовуються сьогодні РФ проти українців.

Українсько-канадських документалістів вразило, як актуально звучать їхні розповіді зараз, з пророчими попередженнями про методи, якими продовжує діяти репресивна російська система під час війни проти України.

"Важко повірити, але те, про що вони говорили у 1970-80х роках, ми чуємо сьогодні в новинах. Нічого не змінилося.

Ми чуємо про тортури, які використовувало КҐБ і російські військові в Україні, про те, як намагаються знищити українську мову та називають "націоналістами" всіх, хто послідовно її вживає, про те, як завозять нове населення в ті місця, які вони перед тим збезлюднили.

Спершу це зробили після Голодомору на Донбасі, тепер повторюють в Криму", - зазначає керівник проекту режисер-документаліст Юрій Луговий.

Разом зі своєю дружиною Зоряною Гриценко-Луговий він вже понад рік працює над відновленням записів, які робили українські активісти, коли до Канади почали приїжджати українські дисиденти, видворені з Радянського Союзу.

Зустрічі з ними з розповідями про те, що відбувається за "залізною завісою" збирали величезні аудиторії. Група українських студентів робила записи, розуміючи їх історичну вагу. Потім плівки передали до державного архіву Канади, де вони зберігалися до останнього часу.

Зараз документалісти забрали записи та займаються реставрацією архіву. Зауважується, що частина записів була втрачена - її знищила цвіль, але більша частина архіву все ж збереглася і для її відновлення довелося купувати спеціальне обладнання і проводити години над копіткою працею, синхронізуючи вручну п'ятисекундні відрізки аудіо і відео.

На записах можна почути, як "ввічливі чоловічки" ламають хребти, викрадають дітей і розлучають їх з батьками, піддають страшним тортурам студентів, які не погоджуються з написаним в офіційних підручниках, посилають представників національних меншин виконувати найжорстокіші накази військового керівництва. З іншого ж боку - західні ЗМІ, які бояться називати речі своїми іменами, і політики, які намагаються домовитися з Кремлем.

Виступи дисидентів - архівні записи

Генерал Петро Григоренко, дисидент, відбув 6 років ув'язнення в психіатричних закладах в СРСР. Виступ у Монреалі (Канада) в 1978 році.

Відео: розповідь генерала Петра Григоренка - 1978 рік

Віктор Боровський, один з молодих дисидентів, розповідає про психіатричні репресії в СРСР. Запис зробила 5 квітня 1979 року в Монреалі (Канада).

Відео: розповідь Віктора Боровського - 1979 рік

Розповідь Надії Світличної, філолога, письменниці, дисидентки, учасниці самвидаву. Запис зроблено в лютому 1979 року в Монреалі (Канада).

Відео: розповідь Надії Світличної - 1979 рік

Більше свідчень і виступів лідерів дисидентського руху Петра Григоренка, Валентина Мороза, Віктора Боровського, Надії Світличної та інших українських політв'язнів радянських в'язниць доступні на Youtube-каналі Юрія Лугового.