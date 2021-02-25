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Украинские броневики вызвали ажиотаж у посетителей выставки в ОАЭ

Автор: Роман Мирончук

Украинские броневики "Шторм" и "Шерп" вызвали ажиотаж на международной оружейной выставке в Абу-Даби, ОАЭ. Бронированный электромобиль "Шторм" способен не только ехать по суше, но и плыть. А вездеход, "Шерп" может перевозить сразу 22 пассажира.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Броневик "Шторм" сделан в Киеве. У него есть электродвигатель, он может плыть по воде.

Главный разработчик броневика Александр Кузнецов говорит, что идея создания гибридного вездехода пришла к нему несколько лет назад. При этом он хотел отправить его на фронт.

Изначально он сделал прототип, потом хотел получить поддержку у государства или спонсоров, но ничего не вышло. После этого он отправился в ОАЭ, где заключил контракт и меньше чем за полгода создал первый гибридный вездеход.

На электротяге "Шторм" может ехать 18 часов. Все благодаря мощной электростанции. В данное время есть заказы на десяток таких машин.

Также внимание людей приковывает вездеход с украинскими корнями - "Шерп". Этот автомобиль имеет 10 колес, которые находятся в полном приводе. Он тоже сделан в Киеве. Ним можно перевозить 4 тонны груза по воде, болоту и в местах, где невозможно пройти.

Если маленькими "Шерпами" активно пользуются в Украине, то этот пока заказывают только зарубежные компании и частные лица. Такой транспорт может заменить вертолеты. Он способен пройти там, где невозможно проехать на другом транспорте. В Украине на "Шерпах" также спасают людей.

Выставка вооружения в ОАЭ (видео: YouTube)

Напомним, в Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными.

Мы также писали о самых надежных авто из США, которые почти не ломаются.

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