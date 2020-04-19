Украинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фото

Военные ВСУ отпраздновали Пасху на передовой на Донбассе. Воскресное утро украинские защитники встретили в окопах, на боевых позициях. При этом десятки капелланов вознесли молитвы за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие украинского народа.

Украинские воины сегодня, 19 апреля, вместе со всей страной ели традиционные паски, крашенки и другие праздничные вкусности. Фото с передовой опубликовал штаб ООС на своей странице в Facebook.

Военные ВСУ отпраздновали Пасху на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Пользователи сети также поздравили защитников Украины с праздником Пасхи.

Храни вас Бог;

Божьего благословения и защиты!

Спасибо за мирную Пасху. Храни вас Бог, дорогие наши защитники!

Краматорск приветствует Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Храни вас Бог!!!

Героям Слава!

Христос воскрес - воскреснет Украина! С праздником вас! Божьей милости и благословения!

Спасибо! С праздником! Храни вас бог!

Спасибо за мирное Пасху! Божьей опеки нашим воинам!

Христос Воскрес! Пусть Господь благословит нас всех дождаться отныне за год… Чтобы никто не был лишним, чтобы нас больше становилось... Веселых праздников, вкусной пасхи ... Спасибо за мирное небо, берегите себя, дорогие защитники!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что украинские военные получили уникальное мощное оружие от Укроборонпрома.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе в зоне ООС погиб солдат 93-й омбр "Холодный Яр" Алексей Куприков с позывным "Леший".