Украинские бойцы встретили Пасху на Донбассе: впечатляющие фото

Украинские военные отпраздновали Пасху на Донбассе
Военные ВСУ отпраздновали Пасху на передовой на Донбассе. Воскресное утро украинские защитники встретили в окопах, на боевых позициях. При этом десятки капелланов вознесли молитвы за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие украинского народа.
Украинские воины сегодня, 19 апреля, вместе со всей страной ели традиционные паски, крашенки и другие праздничные вкусности. Фото с передовой опубликовал штаб ООС на своей странице в Facebook.
Военные ВСУ отпраздновали Пасху на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)
Пользователи сети также поздравили защитников Украины с праздником Пасхи.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что украинские военные получили уникальное мощное оружие от Укроборонпрома.
Ранее сообщалось о том, что на Донбассе в зоне ООС погиб солдат 93-й омбр "Холодный Яр" Алексей Куприков с позывным "Леший".