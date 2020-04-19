Українські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фото

Українські військові відсвяткували Великдень на Донбасі
Військові ВСУ відсвяткували Великдень на передовій на Донбасі. Недільний ранок українські захисники зустріли в окопах, на бойових позиціях. При цьому десятки капеланів піднесли молитви за повернення миру і процвітання країни, за здоров'я і благополуччя українського народу.
Українські воїни сьогодні, 19 квітня, разом з усією країною їли традиційні паски, крашанки та інші святкові смаколики. Фото з передової опублікував штаб ООС на своїй сторінці в Facebook.
Військові ВСУ відсвяткували Великдень на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)
Користувачі мережі також привітали захисників України зі святом Великодня.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що українські військові отримали унікальну потужну зброю від Укроборонпрому.
Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі в зоні ООС загинув солдат 93-ї омбр "Холодний Яр" Олексій Купріков з позивним "Лісовик".