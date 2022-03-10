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Украинские бойцы показали, как наша "Верба" уничтожает врага: громкое видео

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 21:23
Украинские бойцы показали, как наша "Верба" уничтожает врага: громкое видео Скриншот: Военные показали работу украинской "Вербы" (t.me/zsuwar)
Автор: Светлана Мащенко

Украинские военные успешно используют мощное вооружение против оккупанта - реактивную систему залпового огня "Верба", которая дает фору российскому "Граду".

Смотрите ниже в материале Styler эффектные кадры работы нашей родной РСЗО.

В ВСУ рассказали, что в войне против захватчика Украинские военные применяют новейшие РСЗО "Верба", созданные на базе "Града". Такое мощное оружие создано Харьковским конструкторским бюро имени Морозова.

А вот на этом громком видео ниже бойцы показали, как эффектно это выглядит из салона "Вербы".

Ранее мы писали, что в Коростене двое белорусов погибли от самолетов РФ.

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