Украинские бойцы показали, как наша "Верба" уничтожает врага: громкое видео

В ВСУ рассказали, что в войне против захватчика Украинские военные применяют новейшие РСЗО "Верба", созданные на базе "Града". Такое мощное оружие создано Харьковским конструкторским бюро имени Морозова.

А вот на этом громком видео ниже бойцы показали, как эффектно это выглядит из салона "Вербы".