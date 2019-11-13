Украинские бойцы подорвались на мине в зоне ООС: все подробности

Вчера, 12 ноября, на Донбассе двое украинских военных получили серьезные ранения после того, как подорвались на мине возле Новотроицкого. Об этом рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что защитники Украины были на боевом задании в глубине ротных и опорных пунктов, и там они наступили на неизвестное взрывное устройство. Одному бойцу оторвало стопу и перебило голень. У другого военного множественные осколочные ранения ноги и перелом коленного сустава.

Евгений Коростелев в центре вместе с бойцами ВСУ (фото из соцсетей)

Оба бойца сейчас находятся в центральной больнице в Волновахе. Состояние одного раненого тяжелое, а другого – средней тяжести. Врачи делают все, что могут.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, известно имя одного военного – это полковник Евгений Коростелев, который является новым командиром 128-й ОГШБр ВСУ.

Коростелев с 2014 года воюет в Десантно-штурмовых войсках. До назначения в горно-штурмовую бригаду он занимал должность замкомбрига по артиллерии в десантной 25-й бригаде.

Напомним, что появились новые детали зверского избиения ветерана АТО с женой-волонтером, которое произошло в Киеве. Супружескую пару нашли без сознания с проломленной головой.