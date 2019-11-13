Українські бійці підірвалися на міні в зоні ООС: усі подробиці

Вчора, 12 листопада, на Донеччині двоє українських військових отримали серйозні поранення після того, як підірвалися на міні біля Новотроїцького. Про це розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що захисники України були на бойовому завданні в глибині ротні і опорних пунктів, і там вони наступили на невідомий вибуховий пристрій. Одному бійцеві відірвало стопу і перебило гомілку. У іншого військового множинні осколкові поранення ноги і перелом колінного суглоба.

Євген Коростельов в центрі разом з бійцями ЗСУ (фото з соцмереж)

Обидва бійця зараз перебувають у центральній лікарні в Волновасі. Стан одного пораненого важкий, іншого – середньої тяжкості. Лікарі роблять все, що можуть.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, відомо ім'я одного військового – це полковник Євген Коростельов, який є новим командиром 128-ї ОГШБр ВСУ.

Коростельов з 2014 року воює в Десантно-штурмових військах. До призначення в гірничо-штурмову бригаду він обіймав посаду замкомбрига по артилерії в десантної 25-й бригаді.

Нагадаємо, що з'явилися нові деталі звірячого побиття ветерана АТО з дружиною-волонтером, яке відбулося в Києві. Подружню пару знайшли без свідомості з проломленою головою.