Украинские бойцы голыми руками поймали российский беспилотник (фото)

"Бойцы 3-го батальона 1-й ОБРСпП "голыми" руками поймали российский БПЛА", - сказано в сообщении.



Беспилотник совершал штатную посадку вблизи территорий занятых врагом. Там, в то время, наши бойцы проводили разведку позиций противника из числа малой группы.

"Благодаря оперативным и мастерским действиям нашего подразделения удалось захватить и передать специалистам для исследования вражескую технику целой и невредимой, а до этого эта птица приводила минометный огонь по нашим военным", - сказано в сообщении бригады.

"Аппарат может работать как ретранслятор для систем связи. Однако, что интересно, в нем встроены оптические системы японской компании “Canon”, - добавляют военные.