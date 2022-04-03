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Украинские бойцы голыми руками поймали российский беспилотник (фото)

Украинские защитники голыми руками поймали беспилотник РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским защитникам удалось голыми руками поймать российский беспилотник БПЛА.

Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.

"Бойцы 3-го батальона 1-й ОБРСпП "голыми" руками поймали российский БПЛА", - сказано в сообщении.

Беспилотник совершал штатную посадку вблизи территорий занятых врагом. Там, в то время, наши бойцы проводили разведку позиций противника из числа малой группы.

"Благодаря оперативным и мастерским действиям нашего подразделения удалось захватить и передать специалистам для исследования вражескую технику целой и невредимой, а до этого эта птица приводила минометный огонь по нашим военным", - сказано в сообщении бригады.

"Аппарат может работать как ретранслятор для систем связи. Однако, что интересно, в нем встроены оптические системы японской компании “Canon”, - добавляют военные.

Как мы сообщали ранее, украинец из-под Харькова попал в плен и смог выбраться.

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