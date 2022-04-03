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Українські бійці голими руками спіймали російський безпілотник (фото)

Українські захисники голими руками зловили безпілотник РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським захисникам вдалося голими руками зловити російський безпілотник БПЛА.

Про це повідомляє Telegram-канал InformNapalm.

"Бійці 3-го батальйону 1-ої ОБРСпП "голими" руками зловили російський БПЛА", - сказано в повідомленні.

Безпілотник здійснював штатну посадку поблизу територій зайнятих ворогом. Там, в той час, наші бійці проводили розвідку позицій противника з-поміж малої групи.

"Завдяки оперативним і майстерним діям нашого підрозділу вдалося захопити і передати фахівцям для дослідження ворожу техніку цілою і неушкодженою, а до цього цей птах приводив мінометний вогонь по наших військових", - сказано в повідомленні бригади.

"Апарат може працювати як ретранслятор для систем зв'язку. Однак, що цікаво, в ньому вбудовані оптичні системи японської компанії "Canon", - сказали військові.

Як ми повідомляли раніше, українець з-під Харкова потрапив у полон і зміг вибратися.

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