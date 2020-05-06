Украинские бойцы дали мощную "ответку" оккупантам (яркое видео)

Украинские военные отправили мощный ответ боевикам (фото: mil.gov.ua)

Украинские военные ответили боевикам, которые нарушают режим тишины

Война на Донбассе продолжается, несмотря на то, что боевики обещали придерживаться режима прекращения огня. При обстрелах 5 мая со вражеской стороны пострадали двое украинских военных.

Об этом информирует пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север"на своей Facebook-странице.

"Удерживая оборону наши военнослужащие решительно прекратили вражеский обстрел, применив дежурные огневые средства. Профессиональными действиями украинские защитники уничтожили огневую точку противника. Ни одна преступная активность оккупантов не останется безнаказанной. Слава Украине", - сказано в сообщении.

Также опубликован видеоролик, на котором показано, как украинские военные попадают по военным формированиям Российской Федерации. На видео можем наблюдать, как после выстрела в небо вздымается черный дым.

Украинские военные мощно ответили оккупантам (Facebook)

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирования.

Как мы ранее писали, в Украине коронавирусом заболели еще двое военных.