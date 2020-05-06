ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські бійці дали потужну відповідь окупантам (яскраве відео)

STYLERЖиття    06.05.2020 - 14:22
Українські бійці дали потужну відповідь окупантам (яскраве відео)
Українські військові відправили потужну відповідь бойовикам (фото: mil.gov.ua)

Українські військові відповіли бойовикам, які порушують режим тиші

Війна на Донбасі триває, всупереч тому, що бойовики обіцяли дотримуватися режиму припинення вогню. При обстрілі 5 травня з ворожої сторони постраждали двоє українських військових.

Про це інформує прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Північ"на своїй Facebook-сторінці.

"Утримуючи оборону наші військовослужбовці рішуче припинили обстріл ворогів, застосувавши чергові вогневі засоби. Професійними діями українські захисники знищили вогневу точку противника. Жодна злочинна активність окупантів не залишиться безкарною. Слава Україні", - сказано в повідомленні.

Також опублікований відеоролик, на якому показано, як українські військові стріляють по військовим формуванням Російської Федерації. На відео можемо спостерігати, як після пострілу в небо здіймається чорний дим.

Українські військові потужно відповіли окупантам (Facebook)

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і один - бойове травмування.

Як ми раніше писали, в Україні коронавірусом захворіли ще двоє військових.

ЗСУ показали випробування смертоносної ракети "Нептун": вражаючі фото Під Львовом люди на колінах зустрічали загиблого на Донбасі воїна
Новини України Збройні сили України
Lite
On Top