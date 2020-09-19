Украинские бизнесмены получат поддержку: о чем идет речь

Сергей Марченко (фото: РБК-Украина)

Сергей Марченко рассказал, как будут помогать украинским предпринимателям

В Украине предприниматели получат еще большую сумму кредитов по программе "5-7-9" в следующем году. При этом программа поддержки представителей малого и среднего бизнеса может быть расширена. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Чиновник отметил, что в Украине уже выдали 8 миллиардов гривен кредитов по программе "5-7-9".

"На сегодня 80 копеек с каждой гривны предоставленных кредитов предоставляется по программе "5-7-9". Уже предоставлено 8 миллиардов 3 тысячи гривен кредитов по этой программе малому и среднему бизнесу", - рассказал глава Минфина.

Марченко подчеркнул, что в 2021 году эта программа будет продолжена.

"Речь идет о предоставлении портфельных гарантий 10 миллиардов. Это позволит увеличить кредитный портфель до 20 миллиардов", - заявил министр и добавил, что "конечно, это старт, это начало".

"Мы готовы больше расширять эти программы", - отметил Марченко.

Украинским бизнесменам обещают помощь

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал уникальный для нас всех бюджет 2021.

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Также эксперты размышляют на тему того, что для Украины несет решение Лукашенко закрыть границы. Кроме того, вы узнаете, как бюджет 2021 года отразится на жизни рядовых украинцев.

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" речь шла про белорусских оппозиционеров, а также учебу во время карантина в Украине.

Смотрите в частности, как Дмитрий Гордон раскрывает тайну того, почему Путин ненавидит Лукашенко. А также вспоминает, как непризнанный президент Беларуси поиздевался над хозяином Кремля.

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко

Кроме того, Давид Сакварелидзе и Юрий Аристов в эфире рассказали о том, какие у них были ощущения, когда они болели коронавирусом, и почему украинские врачи - герои.

Сакварелидзе и Аристов о том, как переболели COVID-19

Также директор черновицкой школы из "красной зоны" Ульяна Легусова рассказала, каких действий ждет от власти для нормализации учебного процесса.

Учителя гадают: что же будет с учебой в "красной зоне"?

Не обошлось и без эмоций. Так, директор киевской специализированной школы высказал претензии к министру здравоохранения Максиму Степанову и заместителю министра образования и науки Андрею Витренко.

Директор школы Дмитрий Ламза эмоционально обратился к Степанову

Кстати, сам Степанов тоже сделал важное заявление о COVID-19. В частности, министр заявил, что в плане пандемии Украина "идет не по лучшему сценарию"... При этом министр нарвался на критику со стороны мера Тернополя, который находится в "красной зоне".

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал работу школ, несмотря на то, что город находится в "красной зоне"