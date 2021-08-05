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Украинским водителям рассказали, как обменять права за полчаса: простая инструкция

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Четверг 05 августа 2021 21:55
Украинским водителям рассказали, как обменять права за полчаса: простая инструкция Фото: как обменять водительские удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине можно обменять водительские удостоверения на новые, потратив на всю процедуру только полчаса. В министерстве внутренних дел объяснили алгоритм действий.

Инструкция 5 июля опубликована на Telegram-канале МВД Украины.

Какая процедура обмена прав

Для того чтобы воспользоваться услугой "обмен водительского удостоверения", достаточно совершить такие простые действия:

  • возьмите талон электронной очереди на сайте или в терминале в самом помещении;
  • предъявите администратору паспорт, идентификационный код, медицинскую справку, а также старое водительское удостоверение;
  • оплату можно провести в отделении банка тут же;
  • сделать фотографию требуемого формата.

Отмечается, что на все про все может уйти около 30 минут, если не будут возникать дополнительные нюансы.

Кроме того, есть опция заказа обмена водительского удостоверения онлайн.

В Главном сервисном центре МВД показали видео с объяснениями, что для этого нужно сделать, и с подробной инструкцией. Посмотреть ее можно ниже:

Видео: как обменять водительские удостоверения онлайн

Напомним, что в Украине упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки.

Также мы писали о том, что недавно украинским водителям рассказали о нововведениях, касающихся дорог, и что теперь изменится.

Добавим, перед этим водителям рассказали, что нужно делать, если права не отображаются в "Дії".

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Министерство внутренних дел Украины Водительские права
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