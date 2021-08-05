Украинским водителям рассказали, как обменять права за полчаса: простая инструкция
В Украине можно обменять водительские удостоверения на новые, потратив на всю процедуру только полчаса. В министерстве внутренних дел объяснили алгоритм действий.
Инструкция 5 июля опубликована на Telegram-канале МВД Украины.
Какая процедура обмена прав
Для того чтобы воспользоваться услугой "обмен водительского удостоверения", достаточно совершить такие простые действия:
- возьмите талон электронной очереди на сайте или в терминале в самом помещении;
- предъявите администратору паспорт, идентификационный код, медицинскую справку, а также старое водительское удостоверение;
- оплату можно провести в отделении банка тут же;
- сделать фотографию требуемого формата.
Отмечается, что на все про все может уйти около 30 минут, если не будут возникать дополнительные нюансы.
Кроме того, есть опция заказа обмена водительского удостоверения онлайн.
В Главном сервисном центре МВД показали видео с объяснениями, что для этого нужно сделать, и с подробной инструкцией. Посмотреть ее можно ниже:
Видео: как обменять водительские удостоверения онлайн
Напомним, что в Украине упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки.
Также мы писали о том, что недавно украинским водителям рассказали о нововведениях, касающихся дорог, и что теперь изменится.
Добавим, перед этим водителям рассказали, что нужно делать, если права не отображаются в "Дії".