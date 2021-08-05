Украинским водителям рассказали, как обменять права за полчаса: простая инструкция

В Украине можно обменять водительские удостоверения на новые, потратив на всю процедуру только полчаса. В министерстве внутренних дел объяснили алгоритм действий.

Какая процедура обмена прав

Для того чтобы воспользоваться услугой "обмен водительского удостоверения", достаточно совершить такие простые действия:

возьмите талон электронной очереди на сайте или в терминале в самом помещении;

предъявите администратору паспорт, идентификационный код, медицинскую справку, а также старое водительское удостоверение;

оплату можно провести в отделении банка тут же;

сделать фотографию требуемого формата.

Отмечается, что на все про все может уйти около 30 минут, если не будут возникать дополнительные нюансы.

Кроме того, есть опция заказа обмена водительского удостоверения онлайн.

В Главном сервисном центре МВД показали видео с объяснениями, что для этого нужно сделать, и с подробной инструкцией. Посмотреть ее можно ниже:

Видео: как обменять водительские удостоверения онлайн