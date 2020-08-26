Украинские артисты взбунтовались против власти: это месть?

Представители шоу-бизнеса просят не продлевать карантин до 1 ноября (коллаж РБК-Украина)

Организаторы и звезды шоу-бизнеса требуют не продлевать карантин в Украине до ноября

В Украине могут продлить карантин до ноября, если такое решение примет Кабинет министров в ходе своего заседания 26 августа. О необходимости принятия превентивных мер, в частности, про введение запрета на проведение концертов, говорил и президент Владимир Зеленский.

Против такого решения выступили организаторы массовых мероприятий и украинские артисты. Отметим, что до карантина многие звезды говорили, что они "вне политики". Но когда ограничения из-за коронавируса вступили в силу, а артисты остались без выступлений, то певцы, актеры и другие представители шоу-бизнеса резко сменили свою риторику - ведь именно от решения властей, по сути, зависит их работа.

Теперь же все, кто замешан в развлекательной индустрии Украины, требуют от Кабмина не запрещать проведение массовых развлекательных мероприятий.

"Друзья, мы не можем молчать! У нас забирают право делать концерты даже для 300-400 человек, соблюдая все правила и нормы Минздрава Украины. Сегодня будет проходить голосование Кабинета министров по полному закрытию всех развлекательных мероприятий и концертов до 31 октября. Мы, артисты с которыми мы работаем и их аудитория, открыто просим не отбирать возможность проводить разрешенные государством небольшие концерты с соблюдением всех рекомендаций Минздрава Украины!" - обратились к политикам PMK Event Agency на своей Facebook-странице.

Хештег #НіЗабороніКонцертів поддержала и Всеукраинская ассоциация музыкальных событий.

"Мы обращаемся к министрам не допустить запрета на проведение концертов! Ведь это вобьет последний гвоздь в ивент-индустрию!" - говорится на странице Ассоциации в Facebook.

Некоторые ресурсы предполагают, что это может быть "месть за неприятие украинскими музыкантами того позорного треша, который был на Софиевской площади в День Независимости".

"У украинских исполнителей отбирают право проводить концерты даже для 300-400 человек, соблюдая все правила и нормы Минздрава Украины. Но киевские школы с классами по 40 детей и общим количеством учеников 500-1500 учеников - велкам", - возмущаются представители популярного музыкального ресурса MVUA.

Ранее мы писали, что украинский канал показал концерт российских звезд в День Независимости.