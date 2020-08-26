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Кабмин сегодня может продлить карантин до ноября, - источник

Украина, Среда 26 августа 2020 10:39
Кабмин сегодня может продлить карантин до ноября, - источник
Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Ранее глава правительства анонсировал возможное продолжение адаптивного карантина

Сегодня в Украине могут продлить адаптивный карантин до ноября. Соответствующее решение может принять в ходе своего заседания Кабинет министров.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

"Да, ожидается (продление карантина, - ред.)", - отметил собеседник агентства.

Отметим, 25 августа глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины предлагает продлить карантин до 1 ноября. Такое предложение было выдвинуто в связи с тем, что за предыдущие сутки в стране выявили более 1,6 тысячи новых случаев COVID-19.

При этом глава государства Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

Президент подчеркнул, что карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. "Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - обратил внимание Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Кабмин продлил карантин до 31 августа.

Напомним, 24 августа в Украине вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина.

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