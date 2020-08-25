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Украинский канал показал концерт российских звезд в День Независимости

Вторник 25 августа 2020 13:42
Украинский канал показал концерт российских звезд в День Независимости
Украинский телеканал оскандалился в День Независимости (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Канал 112 Украина в День Независимости показывал Киркорова, Лолиту и "Кроликов"

Украинский телеканал показал в эфире концерт скандальных российских звезд, многие из которых, к слову, являются выходцами из Украины. Отличился в День Независимости канал "112 Украина", владельцем которого является кум Путина Виктор Медведчук.

Так, записи на YouTube-канале 112 Украина доказывают, что 24 августа украинцев развлекали участники "Славянского базара" в Витебске Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, Лолита Милявская, "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, дуэт Варвары и Алексея Петрухина.

Последние в номере использовали танцоров, наряженных в русские народные костюмы.

Украинский канал показал концерт российских звезд в День НезависимостиУкраинский канал показал концерт российских звезд в День НезависимостиУкраинский канал показал концерт российских звезд в День НезависимостиУкраинский канал показал концерт российских звезд в День Независимости

"112 Украина" показал концерт российских звезд в День Независимости (скриншот)

Отметим, что не менее скандальный телеканал "Интер" в День Независимости также развлекал украинцев "Славянским базаром", в частности, концертом любимой певицы Януковича - Таисии Повалий.

Украинский канал показал концерт российских звезд в День Независимости

"Интер" показывал концерт Повалий в День Независимости (скриншот)

Ранее мы писали, что партия Медведчука поздравила РФ с днем России. В ОПЗЖ попросили диалога и компромисса.

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