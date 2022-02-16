Украинские артисты массово вступают в ряды ВСУ: "мы готовы к сопротивлению"

"Это должно было произойти на 10 дней раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - сообщил артист.

Александр Положинский вступил в территориальную оборону ВСУ (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Патриотичную идею Положинского поддержали также музыканты из группы "Антитела" вместе с ее лидером Тарасом Тополей. Именно такой ответ всеобщей панике дали артисты.

"Антитела приняли решение присоединиться к силам территориальной обороны ВС Украины в нашем совместном проекте с Министерством обороны Украины "Саме то ТрО", мы пошагово покажем путь от решения вступить в ряды ТрО до первой тренировки на полигоне", - рассказал Тополя в Instagram.

По словам фронтмена группы, украинцы не боятся становиться на защиту государства, где бы они не были.

"Сегодня украинцы встают на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже 8-й год наша цель – мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести войну на наши земли", - сказал Тарас.

Но это еще не все. Украинский журналист, актер и музыкант Майкл Щур, очевидно, вступил в ряды территориальной обороны. Так, на его страничке в Facebook постоянно появляются видео со стрельбищ, а водном из комментариев он признался, что уже подписал контракт с киевской терробороной.

Скриншот с Facebook

Что такое территориальная оборона

Территориальная оборона Украины – это система общегосударственных, военных и специальных мероприятий, проводимых в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам, а также оказания помощи в защите населения, территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

В составе Сил территориальной обороны Украины будут 25 бригад (одна бригада на регион), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

Постоянная численность сил терробороны в мирное время составит 10 тысяч военных, в особый период – более 130 тысяч (будет сформирован резерв).

Участие территориальной обороне – совершенно добровольное. Особых требований к участникам терробороны нет, есть только ограничения по возрасту – от 18 до 60 лет.