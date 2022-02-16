Українські артисти масово вступають до лав ЗСУ: "ми готові до опору"

"Це повинно було відбутися на 10 днів раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", - повідомив артист.

Олександр Положинський вступив у територіальну оборону ЗСУ (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Патріотичну ідею Положинського підтримали також музиканти з гурту "Антитіла" разом з її лідером Тарасом Тополею. Саме таку відповідь загальній паніці дали артисти.

"Антитіла прийняли рішення приєднатись до Сил Територіальної оборони ЗС України У нашому спільному проєкті з Міністерством оборони України “Саме те ТрО”, ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні", - розповів Тополя в Instagram.

За словами фронтмена групи, українці не бояться ставати на захист держави, де б вони не були.

"Сьогодні українці стають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну", - сказав Тарас.

Але це ще не все. Український журналіст, актор та музикант Майкл Щур, вочевидь, вступив до лав територіальної оборони. Так, на його сторінці у Facebook постійно з'являються відео зі стрільбищ, а водному із коментарів він зізнався, що вже підписав контракт із київською терробороною.

Скріншот з Facebook

Що таке територіальна оборона

Територіальна оборона України - це система загальнодержавних, військових і спеціальних заходів, що проводяться в мирний час і в особливий період для протидії військовим загрозам, а також надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

У складі Сил територіальної оборони України будуть 25 бригад (одна бригада на Регіон), які будуть об'єднувати понад 150 батальйонів (один батальйон на район).

Постійна чисельність сил тероборони в мирний час складе 10 тисяч військових, в особливий період – понад 130 тисяч (буде сформований резерв).

Участь територіальної оборони - абсолютно добровільна. Особливих вимог до учасників тероборони немає, є тільки обмеження за віком – від 18 до 60 років.