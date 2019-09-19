Украинские археологи сделали сенсационную находку на Хортице (фото)

Археологи во время раскопок на острове Хортица в Запорожской области обнаружили уникальную находку – древнее святилище, которое скорее всего является ровесником пирамиды Хеопса. Об этом сообщили на сайте 061.ua.

Археологи на Хортице обнаружили древнее святилище (фото: 061.ua)

Обнаружили святилище случайно – старший научный сотрудник Национального заповедника "Хортица", археолог Дмитрий Никоненко гулял вместе с сыном в балке Каракайка и обратил внимание на выход горной породы в том месте, где его быть не могло. Тогда Никоненко вместе с коллегами решил обследовать место.

"Есть много вопросов: начиная от датировки и заканчивая тем, что это. Есть две версии: культовый памятник или погребальный. Это было культовое сооружение, так называемое святилище, где проводили ритуалы примерно три-четыре тысячи лет назад, это эпоха бронзы", - рассказал Никоненко.

Археологи на Хортице обнаружили древнее святилище (фото: 061.ua)

Само святилище выглядит как круг диаметром девять метров, который сложен из камней. Рядом с камнями археологи нашли древнее оружие, которое, по мнение ученых, приносили в жертву богам для покровительства в успешной охоте или боях.

Также археологи не исключают, что рядом может быть обнаружено и массовое захоронение.

"Остров святого Григория (старое название Хортицы) – тут отдавали дань богам за удачный спуск по порогам. Такие святилища появляются, когда человек становится "на весло". В каждом порту есть церковь святого Николая – ведь именно он является покровителем мореплавателей и путешественников. В древние времена — это понятие было гипертрофировано", - объяснил научный сотрудник заповедника Хортица Вячеслав Зайцев.

Археологи на Хортице обнаружили древнее святилище (фото: 061.ua)

Это не первое святилище, которое было обнаружено археологами на острове Хортица. Пять лет назад было найдено похожее сооружение, но меньшего размера. Ученые также предположили, что оно также относится к бронзовому веку.