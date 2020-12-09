Украинские актеры Цимбалюк и Трегубова снялись в новом клипе "Ленинграда"

Украинские актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Трегубова стали главными героями в новом музыкальном клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг". Видео было загружено в сеть 7 декабря.
Тарас Цимбалюк на своей странице в Instagram написал, что очень был рад принимать участие в съемках этого клипа.
"Группировка Ленинград - это всегда огонь. Очень был рад стать частью такого провокационного, актуального, смелого и, главное, профессионального процесса!!!" - написал актер.
Дарья Трегубова также в Instagram прокомментировала свое участие в новом видео питерской группы.
"Воу-воу, полегче. Телефон с утра разрывается - и есть от чего. Вышел новый клип группы, которую я слушаю последние лет двадцать. И я в нем вышла отлично. Ленинград - это всегда скандал, стеб, сарказм и офигенные клипы. Все, как мы любим. Спасибо всем причастным - это был чистый кайф и немного безумия", - заявила украинка.
В клипе российской группы также снялись украинские актрисы Ольга Голдис и Виктория Варлей.
В комментарии к посту Цимбалюка, его PR-менеджер написала, что клип снимался в Киеве и в нем принимали участие украинские актеры и команда.
Новый клип группы "Ленинград" (видео: YouTube)
Стоит отметить, что лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова внесли в базу "Миротворец" после того, как он посещал оккупированный Крым.
Пользователи сети прокомментировали участие украинских артистов в новом видео российской группы.
Напомним, из Украины выгнали сотрудника путинского телеканала Russia Today, который посещал оккупированный Крым.
Ранее известного российского журналиста и телеведущего Алексея Пивоварова не пустили в Украину в аэропорту.