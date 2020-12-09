Українські актори Цимбалюк та Трегубова знялися в новому кліпі "Ленінграду"

Українські актори Тарас Цимбалюк і Дарія Трегубова стали головними героями в новому музичному кліпі російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг". Відео було завантажене в мережу 7 грудня.

Тарас Цимбалюк на своїй сторінці в Instagram написав, що дуже був радий брати участь у зйомках цього кліпу.

"Угруповання Ленінград - це завжди вогонь. Дуже був радий стати частиною такого провокаційного, актуального, сміливого і, головне, професійного процесу!!!" - написав актор.

Дарина Трегубова також в Instagram прокоментувала свою участь в новому відео пітерського гурту.

"Воу-воу, легше. Телефон з ранку розривається - і є від чого. Вийшов новий кліп гурту, який я слухаю останні років двадцять. І я в ньому вийшла відмінно. Ленінград - це завжди скандал, стьоб, сарказм і офігенні кліпи. Все, як ми любимо. Спасибі всім причетним - це був чистий кайф і трохи божевілля", - заявила українка.

У кліпі російського гурту також знялися українські актриси Ольга Голдіс і Вікторія Варлей.

В коментарі до посту Цимбалюка, його PR-менеджер написала, що кліп знімався в Києві і в ньому брали участь українські актори та команда.

Новий кліп гурту "Ленінград" (відео: YouTube)

Варто зазначити, що лідера гурту "Ленінград" Сергія Шнурова внесли в базу "Миротворець" після того, як він відвідував окупований Крим.

Користувачі мережі прокоментували участь українських артистів у новому відео російського гурту.

Шнуров у списку "Миротворця", танцюйте для них далі;

Ой, Тарасе, стережіться, чекають вас коментарі...

Тарас Цимбалюк, ну навіщо ти знявся у кліпі гурту Ленінград? Вони вже давно продали дупу кремлю;

Шнур все, давайте іншого;

Як Шнур ліг під владу, так і закінчився. Ідея ніби хороша, але ні щоб аж захопило. Відеоряд начебто динамічний, але чогось не вистачає. Немає естетики як в "Иезузе", ні злободенності і трешовости як у "Пітері" або "Лакшері". Нудно все це. Не чіпляє взагалі. А Шнур то закінчився.

Нагадаємо, з України вигнали співробітника путінського телеканалу Russia Today, який відвідував окупований Крим.

Раніше відомого російського журналіста і телеведучого Олексія Пивоварова не пустили в Україну в аеропорту.