Українські актори Цимбалюк та Трегубова знялися в новому кліпі "Ленінграду"

Українські актори Тарас Цимбалюк і Дарія Трегубова стали головними героями в новому музичному кліпі російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг". Відео було завантажене в мережу 7 грудня.
Тарас Цимбалюк на своїй сторінці в Instagram написав, що дуже був радий брати участь у зйомках цього кліпу.
"Угруповання Ленінград - це завжди вогонь. Дуже був радий стати частиною такого провокаційного, актуального, сміливого і, головне, професійного процесу!!!" - написав актор.
Дарина Трегубова також в Instagram прокоментувала свою участь в новому відео пітерського гурту.
"Воу-воу, легше. Телефон з ранку розривається - і є від чого. Вийшов новий кліп гурту, який я слухаю останні років двадцять. І я в ньому вийшла відмінно. Ленінград - це завжди скандал, стьоб, сарказм і офігенні кліпи. Все, як ми любимо. Спасибі всім причетним - це був чистий кайф і трохи божевілля", - заявила українка.
У кліпі російського гурту також знялися українські актриси Ольга Голдіс і Вікторія Варлей.
В коментарі до посту Цимбалюка, його PR-менеджер написала, що кліп знімався в Києві і в ньому брали участь українські актори та команда.
Новий кліп гурту "Ленінград" (відео: YouTube)
Варто зазначити, що лідера гурту "Ленінград" Сергія Шнурова внесли в базу "Миротворець" після того, як він відвідував окупований Крим.
Користувачі мережі прокоментували участь українських артистів у новому відео російського гурту.
Нагадаємо, з України вигнали співробітника путінського телеканалу Russia Today, який відвідував окупований Крим.
Раніше відомого російського журналіста і телеведучого Олексія Пивоварова не пустили в Україну в аеропорту.
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