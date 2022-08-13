Блаватный, цинамоновый и брунатный: названия цветов на украинском, о которых вы не знали

"Брунатний"

Такой цвет мы чаще называем "каштановым". В переводе с французского "brun" означает коричневый. Отсюда и происходит название этого цвета - коричневый. Это цвет изобилия, мудрости и взвешенности.

Обычно такой цвет подходит уверенным и умным личностям, которые могут его оценить.

Коричневый цвет часто имеет древесина (фото: klike)

"Цинамоновий"

Это - цвет корицы. Ведь корица на английском - "cinnamon", соответствующее название дали и цвета корицы. Описывая какую-то вещь цинамоновой, можно сказать, что вы описываете не только ее цвет, но и соответствующую ассоциацию.

Ведь корица это - тепло, забота, выпечка и вкусный кофе. Чаще всего вещи такого цвета надевают зимой. Так получается создать атмосферу тепла и уюта вокруг себя.

Британская порода котиков окраса цинамон (фото: krasivosti)

"Блаватний" или "волошковий"

По-украински "блават" и "волошка" - это названия одного цветка, а цвет часто по российской кальке называют "васильковым".

В древности блаватом называли ткань из шелка голубого цвета. В наше время он очень популярен в выполнении аксессуаров и украшений, нередко его можно увидеть в макияже.

Васильки имеют невероятный цвет (фото: pixabay)

"Смарагдовий"

Этот цвет на английском имеет название "emerald". Пожалуй, это один из самых красивых зеленых цветов. Он выделяется насыщенностью и сияет жизнью.

Цвет изумруда подходит почти всем, ведь он излучает энергию и ассоциируется с природой.

Изумрудного цвета бывают не только драгоценности (фото: pixabay)

"Бурштиновий"

Среди природных богатств янтарь ("бурштин" по-украински) имеет наибольшее количество оттенков. Его можно найти как серого, так и голубого оттенка.

Но среди ценителей этого цвета самыми популярными являются желтые и коричневые оттенки. Именно "бурштиновим", а не "янтарным", по-украински надо называть этот цвет.

Янтарь - ценное и красивое украшение (фото: pixabay)

"Коралевий"

"Коралевий" - именно так на украинском лучше звучит название цвета - не "коралловый". Он имеет огромное количество оттенков.

Например розоватый, оранжеватый, красноватый и еще кучу других. Но несмотря на все эти полутона, именно "коралевий" оттенок легко распознать среди других.

Коралловый цвет - очень яркий (фото: pixabay)

"Криваво-червоний"

Конечно, книгу О. Грина никто не перевел бы как "Криваво-червоні вітрила". Однако, когда важно подчеркнуть, что цвет все же "алый", а не просто красный, лучше употребить "криваво-червоний".

Звучит довольно странно, но в таком названии отражается суть этого цвета: его изысканность, эффектность и нескромная красота.

"Криваво-червоні" паруса (фото: pixabay)

"Багряний"

"Багряний" цвет (а не "багровый") - это наиболее глубокий и насыщенный красный. Этот цвет олицетворяет величие и силу.

Недаром его можно увидеть во время восхода солнца. Роскошный цвет в одежде придает необычайной торжественности, роскоши, пышности.

"Багряний" восход солнца (фото: pixabay)

"Пурпуровий"

"Пурпуровий" (не "пурпурный") также является цветом власти и силы. Его носили императоры и полководцы во времена Римской империи. Действительно, глядя на этот цвет чувствуется что-то величественное.

В наше время этот цвет редко можно встретить, поэтому, почему бы не исправить это недоразумение?

"Пурпуровий" - очень величественный (фото: mylitta)

"Лазуровий"

"Лазуровий", а не "лазурный", как некоторые говорят, является цветом стихии и силы. В одежде он выглядит стильно и экстравагантно.

Тонкие шелковые ткани этого цвета напоминают спокойные воды реки, которые в один момент могут затянуть тебя на дно или отправить по течению в бурный водопад.

С таким цветом чаще всего ассоциируется море (фото: pixabay)

"Золотавий"

В наше время люди стесняются использовать цвета золота в своем луке, но мода ходит по кругу и как знать, может, завтра этот цвет снова будет популярным.

В любом случае, как и с другими цветами, так и с "золотавим" (а не "золотистым") надо быть осторожным. Ведь от изысканности до безвкусицы тонкая грань.

"Золотавий" - цвет богатства (фото: pixabay)