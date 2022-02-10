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Никогда не дарите такие цветы ни юным девушкам, ни зрелым женщинам

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 13:40
Никогда не дарите такие цветы ни юным девушкам, ни зрелым женщинам Фото: Какие цветы нельзя дарить девушкам и женщинам (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Выбор цветов в подарок любимой девушке, женщине особенно актуален накануне Дня святого Валентина. Многие мужчины захотят порадовать свои половинки букетами, но как не прогадать? Узнайте из нашего материала Styler ниже, какими цветами вы можете вызвать не самые лучшие эмоции у дамы.

Об этом пишет Semicvetic.

Сухоцветы

Конечно, если ваша девушка ценитель искусства икебаны, тут вопросов нет. Но преподнести промежду прочим букет из засушенных цветов - идея так себе. Дело в том, что сухие растения символизируют мертвую энергию, поэтому их стараются не дарить на праздники.

Вьющиеся растения

Такие цветы называют и мужегонами, и вампирами. Лиановидные растения с длинным вьющимся стеблем - не лучший вариант подарка, а тем более ко Дню святого Валентина. Считается, что мужчинам становится неуютно рядом с вьюном, и они стремятся покинуть дом.

Фиалки

Фиалки - одно из спорных растений. Они ассоциируются с грустью, слезами и смертью согласно греческой легенде. Она гласит, что Зевс превратил дочь Атланта в фиалку, чтобы уберечь от ухаживаний Аполлона. В Греции цветок до сих пор ассоциируется с безвременной кончиной, горем и печалью. Но некоторые приметы говорят, что фиалка наоборот способна приносить в дом женское счастье.

Красные розы

А тут нужно понимать, кто для вас женщина, ведь розы такого цвета символизируют страстную любовь.

Красные розы уж точно нельзя дарить замужней женщине, чтобы не вызвать ревность супруга. Это правило этикета.

Ранее мы писали, почему женщинам нельзя дарить цветы в горшках. И что делать, если вам все же преподнесли такой подарок.

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