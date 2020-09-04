Украинская ведущая спаслась от тюрьмы на Маврикии: была вся в крови

Оля Манько - ведущая шоу "У кого больше?" (фото: instagram.com/olya_manko_tv)

Оля Манько спасалась бегством от полиции на Маврикии

Украинская ведущая Оля Манько из проекта "У кого больше?" влипла в неприятности во время съемок шоу.

Так, чтобы победить в реалити "Нового канала", девушка устроилась на рыбную фабрику на Маврикии еще до прилета в страну. Но недобросовестность местных менеджеров сыграла с украинкой злую шутку - когда она пришла на работу, ей сообщили, что поставки рыбы не было, работает только отдел заморозки, но людей там уже достаточно.

"Мне сказали прийти через несколько дней, даже не предупредили о том, что работы не будет. Я очень надеялась на этот заработок, а теперь у меня нет ни копейки. Уйти с пустыми руками я не могла - решила найти марлина и выковырять ему глаз за то, что меня подвели. А потом продать его и заработать кучу денег", - пожаловалась Оля.

Ведущая шоу "У кого больше?" Оля Манько (фото: instagram.com/olya_manko_tv)

Для справки: глаз марлина - один из самых популярных сувениров на Маврикии, который недешево стоит. Так что ведущая настолько загорелась идеей добыть глаз рыбы, что была готова даже нарушить закон - Оля тайком пробралась на склад и долго искала заветного марлина, пытаясь скрыться от работников и охранников фабрики. Удача улыбнулась Манько - она все-таки нашла более-менее крупную рыбу и выковыряла ей глаз.

"Меня чуть не стошнило, я была вся в крови, порезалась. Еще и не смогла вырезать глаз ножом, боялась его повредить - пришлось выковыривать пальцами. А когда глаз начал вытекать, у меня вообще случилась истерика!" - вспомнила она.

Но худшее ждало девушку впереди: на выходе ее заметил охранник, заставил вернуть глаз и вызвал полицию! Чтобы не отвечать за кражу перед законом, Оле пришлось быстро убегать с рыбной фабрики. Иначе, ее могли бы даже упрятать за решетку.

Оля Манько нашла приключения на свою голову

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