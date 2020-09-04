Українська ведуча врятувалася від тюрми на Маврикії: була вся в крові

Оля Манько - ведуча шоу "У кого більше?" (фото: instagram.com/olya_manko_tv)

Оля Манько рятувалася втечею від поліції на Маврикії

Українська ведуча Оля Манько з проекту "У кого більше?" влипла в неприємності під час зйомок шоу.

Так, щоб перемогти в реаліті "Нового каналу", дівчина влаштувалася на рибну фабрику на Маврикії ще до прильоту в країну. Але несумлінність місцевих менеджерів зіграла з дівчиною злий жарт – коли вона прийшла на роботу, їй повідомили, що поставки риби не було, працює лише відділ заморозки, але людей там вистачає.

"Мені сказали прийти через кілька днів, навіть не попередили про те, що роботи не буде. Я дуже сподівалася на цей заробіток, а тепер у мене немає жодної копійки. Піти з порожніми руками я не могла - вирішила знайти марліна й виколупати йому око за те, що мене підвели. А потім продати його й заробити купу грошей", - поскаржилася Оля.

Ведуча шоу "У кого більше?" Оля Манько (фото: instagram.com/olya_manko_tv)

Для довідки: око марліна - один із найпопулярніших сувенірів на Маврикії, який дорого коштує. Тож дівчина настільки перейнялася ідеєю добути око риби, що була готова навіть порушити закон – Оля потайки пробралася на склад і довго шукала омріяного марліна, намагаючись сховатися від працівників та охоронців фабрики. Удача усміхнулася Манько – вона все-таки знайшла більш-менш велику рибу й виколупала їй око.

"Мене мало не знудило, я була вся в крові, порізалася. Ще й не змогла вирізати око ножем, боялася його пошкодити - довелося виколупувати пальцями. А коли око почало витікати, у мене взагалі трапилася істерика!" - згадала вона.

Та найгірше чекало дівчину попереду: на виході її помітив охоронець, змусив повернути око і викликав поліцію! Щоб не відповідати за крадіжку перед законом, Олі довелося швидко тікати з рибної фабрики. Інакше, її могли б запроторити за ґрати.

Оля Манько знайшла пригоди на свою голову

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