На украинского ведущего во время съемок напал бык

Ведущий реалити "У кого больше?" Максим Узол (фото: instagram.com/max_uzol)

Ведущий реалити "У кого больше?" Максим Узол рассказал про съемки шоу

Ведущий реалити "У кого больше?" на Новом канале Максим Узол рассказал, как его травма могла помешать последующим съемкам проекта.

Так, больше месяца ведущие путешествовали по странам Азии и Африки с целью заработать как можно больше денег. И перебирать работами по правилам реалити, им не приходилось - брались и за опасные, и за отвратительные. Все ради заработков, которыми они мерились с ведущим-соперником каждые три дня.

График съемок проекта был очень плотным. Поэтому часто приходилось жертвовать сном, отдыхом и даже собственным здоровьем.

"Лично я был в больнице в каждой стране, которую посетил. Сначала, конечно, мы пытались все доснять, а уже потом идти и решать свои проблемы. Но бывало и наоборот", - признается Максим.

К примеру, в Индонезии во время съемок на ведущего напал бык. У него были ободраны руки и проколота ступня. А в Таиланде Максиму досталось от местного спортсмена, по работе, конечно.

"Я растянул связки на ноге. Тут уже никак выкрутишься - пришлось в первую очередь ехать в больницу. Медики сказали, что неделю мне нельзя ходить. Но куда там! Через неделю мы должны уже быть в Украине. А нам еще нужно доснять полтора выпуска. Поэтому, несмотря на боль и дискомфорт пришлось работать, чтобы не подвести команду и порадовать зрителей", - отметил он.

Ведущий реалити "У кого больше?" Максим Узол (фото из личного архива)

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