Украинская телеведущая выходит замуж за француза: фото с помолвки

Виктория Маремуха, телеведущая "Ранку з Україною" и финалистка "Супермодели по-украински" (второй сезон) выходит замуж за француза по имени Луи. Девушка поделилась счастливыми фото на своей странице в Instagram.

30-летняя Виктория Маремуха недавно отправилась в Париж к возлюбленному, который встал на одно колено в соборе Сент-Шапель, памятнике готической архитектуры XIII века.

"Я сказала "oui", - написала 30-летняя Виктория на своей странице.

Виктория Маремуха со своим женихом французом (фото: instagram.com/vicky_mare)

Вика и Луи познакомились в Киеве. Молодому человеку долго пришлось завоевывать сердце красотки, поскольку она переживала болезненный разрыв с парнем и не была готова к новым отношениям.

Но Луи не сдавался и спустя время они начали переписываться в соцсетях, а потом и ходить на свидания.

"Он пригласил меня на свидание, на котором мы в первый раз поцеловались. И вдруг, в момент после поцелуя во мне что-то щелкнуло! Словно кто-то на ушко прошептал "Это твой мужчина, Вика!", - рассказывала телеведущая в одном из интервью.

Виктория Маремуха со своим женихом французом (фото: instagram.com/vicky_mare)

Знакомые Виктории поздравляют ее в соцсетях с долгожданной помолвкой.

"Я так счастлива, как будто мне сделали предложение",

"Це дуже круто! Ми здогадувались що так буде... Наші вітання",

"О божечки... Як я радію за вас, так довго чекала цього моменту... Плачу від щастя, нехай ваше кохання не згасає ніколи".

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