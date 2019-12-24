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Українська телеведуча виходить заміж за француза: фото з заручин

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Телеведуча "Ранку з Україною" Вікторія Маремуха вирушила до Парижа і отримала пропозицію руки і серця

Вікторія Маремуха, телеведуча "Ранку з Україною" і фіналістка "Супермоделі по-українськи" (другий сезон) виходить заміж за француза на ім'я Луї. Дівчина поділилася щасливими фото на своїй сторінці в Instagram.

30-річна Вікторія Маремуха нещодавно вирушила в Париж до коханого, який встав на одне коліно в соборі Сент-Шапель, пам'ятнику готичної архітектури XIII століття.

"Я сказала "oui", - написала 30-річна Вікторія на своїй сторінці.

Вікторія Маремуха зі своїм нареченим французом (фото: instagram.com/vicky_mare)

Віка і Луї познайомилися в Києві. Молодому чоловіку довго довелося завойовувати серце красуні, оскільки вона переживала хворобливий розрив з хлопцем і не була готова до нових стосунків.

Але Луї не здавався і через деякий час вони почали переписуватися в соцмережах, а потім і ходити на побачення.

"Він запросив мене на побачення, на якому ми в перший раз поцілувалися. І раптом, в момент після поцілунку в мені щось клацнуло! Наче хтось на вухо прошепотів "Це твій чоловік, Віка!", - розповідала телеведуча в одному з інтерв'ю.

Вікторія Маремуха зі своїм нареченим французом (фото: instagram.com/vicky_mare)

Знайомі Вікторії вітають її в соцмережах з довгоочікуваними заручинами.

"Я така щаслива, ніби мені зробили пропозицію",

"Це дуже круто! Ми здогадувались що так буде... Наші вітання",

"О божечки... Як я радію за вас, так довго чекала цього моменту... Плачу від щастя, нехай ваше кохання не згасає ніколи".

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