Украинская спортсменка бомжует с детьми в аэропорту Хитроу из-за МАУ (видео)

Известная украинская спортсменка Ольга Ширяева застряла в аэропорту Хитроу в Лондоне вместе с двумя детьми и 65-летней матерью. Триатлонистка вынуждена уже двое суток бомжевать в аэропорту, так как МАУ не отвечает на звонки.

Она сообщила, что уже двое суток вынуждено находится в аэропорту Хитроу в Лондоне вместе с двумя детьми – 2 и 17 лет, а также с 65-летней мамой.

"У нас были куплены билеты в авиакомпании МАУ из Борисполя в Монреаль (Канада) со стыковкой в Лондоне. Так как рейс из Борисполя в Лондон задержали, мы, не по своей вине, не попали на следующий рейс, так как закончилась регистрация. В аэропорту Лондона нам ничем помочь не могут, так как это вина МАУ, и они должны решать проблему, организовав нам другой рейс", - рассказала спортсменка.

Она добавила, что в аэропорту Хитроу нет представителей МАУ, на телефоны они не отвечают, а на электронную почту присылают стандартные ответы и не хотят заниматься вопросом.

"Мы не можем жить в аэропорту. С маленьким ребенком, пожилой мамой, без знания языка, без вещей и средств существования. Мы вторую ночь спим на лавках аэропорта и питаемся за огромные деньги в местных кафе. Никто из работников аэропорта нам помочь не может. Мы не можем ни лететь дальше, ни вернуться домой, так как билетов нет, или они через США (туда нет визы), или очень дорогие", - рассказала Ольга Ширяева и попросила о помощи.

"МАУ, отзовитесь! И сделайте свою работу. Мы не можем так дальше жить. Мы бомжуем в центре Европы!" – призвала спортсменка авиакомпанию.

Женщина вместе с детьми осталась в аэропорту без вещей и не может даже выйти из здания.

Украинская спортсменка по вине МАУ уже двое суток бомжует в аэропорту Лондона