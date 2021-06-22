Десятки людей просто бросили в аэропорту: МАУ попала в громкий скандал

Компания Международные авиалинии Украины громко оскандалилась, бросив десятки пассажиров в аэропорту. Причем ни объяснений, почему самолет улетел в Турцию без них, ни компенсации получить пока не удалось.

По словам Яны, она прибыла в аэропорт за полтора часа до вылета, которые ей пришлось простоять в жуткой очереди на стойке регистрации. При этом пассажиров уверили, что рейс задерживается, и самолет без них не поднимется в небо.

"За 15 минут до вылета я и еще под 50 людей все еще стояли в очереди на регистрацию. Нам сказали, что рейс задерживается и без нас не улетят. Некоторым людям в очереди на почту пришло сообщение о задержке рейса, потому я даже не волновалась", - пишет блогер.

В 17:30 (изначальное время вылета самолета) девушку "зачекинили", она отправилась на посадку, но вход к самолетам оказался закрыт...

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"Я быстро прошла паспортный контроль и в 17:45 подошла к гейту. Гейт закрыт. Нет ни души. Самолет улетел без меня и десятков людей", - добавила она.

В попытках разобраться девушка и еще один журналист обратились к работникам аэропорта, один из которых сказал, что за пассажирами приедет автобус. Но так не произошло.

"И тут стали приезжать люди в бронежилетах, в военной форме, еще и еще. Мы снова и снова рассказывали им, что один из этих самолетов - возможно наш. Мы просили связаться с МАУ и помочь нам. В какой-то момент мне показалось, что я сошла с ума", - рассказывает девушка.

В итоге вместо полета в Турцию ей пришлось давать показания, как злостному нарушителю по статье 202 (Нарушение пункта пропуска) и платить штраф.

А вместо того, чтобы связать оставшихся с представителями компании и разобраться в ситуации, их отвели к все той же стойке регистрации, где в новой очереди стояли десятки пассажиров на другой самолет, которые также не смогли улететь отстояв в двухчасовой очереди.

Улететь Яне так и не удалось, впрочем, как и получить компенсацию или хоть какое-нибудь объяснения в МАУ.

Видео: Пассажиры не смогли улететь на самолете МАУ (instagram.com/metyolkina)