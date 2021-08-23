В аэропорту "Борисполь" произошел скандал: туристы начали терять сознание из-за задержки рейса

В международном аэропорту Борисполь произошел скандал с рейсом авиакомпании SkyUp PQ521, который должны был доставить туристов В Ираклион. Пассажиры провели в аэропорту несколько часов и начали терять сознание при посадке в самолет.

Самолет должен был вылететь из Украины в Грецию в воскресенье, в 16:45. Однако пассажирам объявили о задержке рейса на два часа.

Туристы успели пройти регистрацию на рейс и паспортный контроль и им объявили посадку. Однако в салоне самолета им пришлось провести несколько часов.

Некоторым стало плохо из-за духоты в салоне и люди начали терять сознание. На видео, которое разместили в социальных сетях, слышно, что пассажиры начали просить воду и нашатырный спирт.

Как объяснили работники аэропорта Борисполь, рейс несколько раз переносили из-за того, что в Киев начали прибывать самолеты с дипломатами, которые участвуют в саммите "Крымской платформы" и все занято для посадки этих самолетов.

Стоит отметить, что через несколько часов самолет в Ираклион все-таки смог совершить взлет, чтобы доставить пассажиров в Грецию.