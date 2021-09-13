Українська спортсменка бомжує з дітьми в аеропорту Хітроу через МАУ (відео)

Відома українська спортсменка Ольга Ширяєва застрягла в аеропорту Хітроу в Лондоні разом з двома дітьми та 65-річною матір'ю. Тріатлоністка змушена вже дві доби бомжувати в аеропорту, оскільки МАУ не відповідає на дзвінки.

Вона повідомила, що вже дві доби вимушено знаходиться в аеропорту Хітроу в Лондоні разом з двома дітьми – 2 і 17 років, а також з 65-річною мамою.

"У нас були куплені квитки в авіакомпанії МАУ з Борисполя в Монреаль (Канада) зі стикуванням в Лондоні. Оскільки рейс з Борисполя в Лондон затримали, ми, не зі своєї вини, не потрапили на наступний рейс, через те, що закінчилася реєстрація. В аеропорту Лондона нам нічим допомогти не можуть, тому, що це вина МАУ, і вони повинні розв'язувати проблему, організувавши нам інший рейс", - розповіла спортсменка.

Вона додала, що в аеропорту Хітроу немає представників МАУ, на телефони вони не відповідають, а на електронну пошту надсилають стандартні відповіді та не хочуть займатися питанням.

"Ми не можемо жити в аеропорту. З маленькою дитиною, літньою мамою, без знання мови, без речей і засобів існування. Ми другу ніч спимо на лавках аеропорту і харчуємося за величезні гроші в місцевих кафе. Ніхто з працівників аеропорту нам допомогти не може. Ми не можемо ні летіти далі, ні повернутися додому, оскільки квитків немає, або вони через США (туди немає візи), або дуже дорогі", - розповіла Ольга Ширяєва і попросила про допомогу.

"МАУ, відгукніться! І зробіть свою роботу. Ми не можемо так далі жити. Ми бомжуємо в центрі Європи!"- закликала спортсменка авіакомпанію.

Жінка разом з дітьми залишилася в аеропорту без речей і не може навіть вийти з будівлі.

Українська спортсменка з вини МАУ вже дві доби бомжує в аеропорту Лондона