Украинская ракета Alpha поразила размерами: внушительные фото главного конкурента Falcon Маска

22 декабря 2020 года ожидается запуск ракеты Alpha, разработанную в компании украинского предпринимателя. Несколько дней назад разработка отправилась на стартовую площадку на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии. В ходе этого запуска компания планирует вывести на орбиту несколько небольших спутников в рамках специализированной научно-образовательной миссии по ускорению полетов (DREAM). Об этом говорится в пресс-релизе компании Firefly Aerospace.

Также разработчики и сотрудники компании решили поделиться результатами процесса подготовки. Несмотря на то, что запуск ракеты планируется больше чем через месяц, ученые и инженеры активно проводят работы по проверке и настройке новой разработки.

Как выглядит украинская ракета Alpha (фото: Firefly Aerospace)

Ракету уже окрестили конкуренткой Falcon-1 производства SpaceX Илона Маска. Ее высота составляет 29 метров, а грузоподъемность - до 1000 килограммов полезной нагрузки на геостационарную и 630 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.

Ракета приводится в движение четырьмя двигателями первой ступени Reaver и одним двигателем второй ступени Lightning, которые работают на керосине RP-1 и жидком кислороде (LOX). Как считают в Firefly, использование этого цикла работы двигателя снижает его сложность и стоимость, одновременно повышая общую надежность. Reaver и Lightning будут первыми двигателями, работающими на RP-1/LOX.

Изображение ракеты в космосе (фото: Firefly Aerospace)

Отмечается, что ракета Alpha - это не единственная ракета, над которой работают в Firefly Aerospace. В настоящее время разрабатывается Beta - тяжелая двухступенчатая ракета, работающая на RP-1/LOX, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 8000 кг полезной нагрузки и будет способна выводить спутники на геосинхронную переходную орбиту (GTO).

Также исследователи показали, как выглядит ракета с высоты птичьего полета.

Отмечается, что запуск Alpha будет стоить меньше, чем Falcon-1.

Ранее мы писали, что украинская ракета прошла первые испытания на космодроме. В сети показали мощное видео.

Также сообщалось, что Илон Маск высказался об украинском конструкторе Сергее Королеве.