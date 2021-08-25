Украинская призерка Олимпиады подарила полученную квартиру тренеру, хотя сама без жилья

Украинская борчиха Ирина Коляденко получила бронзовую медал ь на Олимпиаде 2020 в Токио. За прекрасное выступление руководство наградило ее квартирой в Ирпене, но спортсменка отказалась от жилья в пользу своего тренера.

Отметим, что сама спортсменка родилась в Ирпене, но никогда не имела там жилья, даже комнаты. И вот ей вручили ключи от долгожданного жилья, но Ирина приняла решение подарить квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

"Ну чтобы вы понимали, я даже своей комнаты никогда не было! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье - это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль. И вот сегодня я держу, право собственности на однокомнатную квартиру на 41 квадратных метров. И уже бы завтра я могла бы начать ремонтные работы", - написала Ирина.

По словам спортсменки, было время, когда ее тренер покупал ей даже одежду, поэтому она благодарна этому человеку всем сердцем.

"Но за всеми моими победами, стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому, что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я это очень ценю!" - продолжила призерка Олимпиады.

Спортсменка отметила, что ее наставник как никто другой заслужил это жилье.

"И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо !!! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко @wolodymyryaremenko. Вы ее заслужили !!! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты", - резюмировала Коляденко.

Ирина Коляденко с Владимиром Яременко (instagram.com/koliadenko_8)

Для справки

Ирине Коляденко 22 года. Она украинская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка Европы 2021 года, призер чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2020.