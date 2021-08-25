Українська призерка Олімпіади подарувала отриману квартиру тренеру, хоча сама без житла

Українська борчиня Ірина Коляденко здобула бронзову медаль на Олімпіаді 2020 у Токіо. За прекрасний виступ керівництво нагородило її квартирою в Ірпені, але спортсменка відмовилася від житла на користь свого тренера.

Зазначимо, що сама спортсменка народилася в Ірпені, але ніколи не мала там житла, навіть кімнати. І ось їй вручили ключі від довгоочікуваного житла, але Ірина прийняла рішення подарувати квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

"Ну щоб ви розуміли, в мене своєї кімнати ніколи не було! Так склалося моє життя. Своє власне житло - це дійсно була моя мрія, не менш бажана, ніж олімпійська медаль. І ось сьогодні я тримаю, право власності на однокімнатну квартиру на 41 квадратних метрів. І вже б завтра я могла б почати ремонтні роботи", - написала Ірина.

За словами спортсменки, був час, коли її тренер купував їй навіть одяг, тому вона вдячна цій людині всім серцем.

"Але за всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не тільки тренує, але і завжди був поруч протягом усього часу. Так, було нелегко. Був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька дочка Тетяна і його дружина не бачать його місяцями, тому, що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я це дуже ціную!"- продовжила призерка Олімпіади.

Спортсменка зазначила, що її наставник як ніхто інший заслужив це житло.

"І хоча в нашій країні, на жаль, тренерів залишають без уваги, але я все ж хочу сказати своєму тренеру дякую!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили !!! А я продовжую мріяти та працювати над втіленням своєї мрії", - резюмувала Коляденко.

Ірина Коляденко з Володимиром Яременком (instagram.com/koliadenko_8)

Для довідки

Ірині Коляденко 22 роки. Вона українська спортсменка, борець вільного стилю, чемпіонка Європи 2021 року, призерка чемпіонату світу 2019 року та чемпіонату Європи 2020 року, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020.