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Украинская призерка Олимпиады подарила квартиру тренеру: история получила неожиданное продолжение

Автор: Людмила Жукова

Украинская борчиха Ирина Коляденко за медаль на Олимпиаде 2020 получила квартиру, но подарила ее своему тренеру. История просто так не закончилась и получила неожиданную развязку.

Об этом сообщается в сюжете "5 канала".

Когда спортсменка с тренером пришли в новострой, где находится жилье, к ним в гости неожиданно пришел мэр Ирпеня Александр Маркушин. И подарил спортсменке еще одну квартиру, которая теперь уж точно достанется ей.

"Это прецедент на всю страну... Наш город в стороне стоять не будет. Нас поддержали наши предприниматели. Мы вручаем еще одну квартиру. Это уж точно вам", - сказал мэр.

По словам мэра Ирпеня, 26 августа на сессии городского совета депутаты проголосуют за то, чтобы выделить Ирине Коляденко и ее тренеру по 100 тысяч гривен на ремонт квартир. Также градоначальник сказал, что если есть такая ситуация - то надо вручать две квартиры.

Напомним, что Коляденко после своего поступка с подарком рассказала, что хотела привлечь внимание к тому, что тренеры и все, кто стоят за спортсменами, также должны быть оценены, в том числе и в материальном отношении.

Как мы ранее писали, форму украинской сборной на Олимпиаде 2020 признали одной из лучших.

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Олимпиада