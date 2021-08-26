Украинская призерка Олимпиады подарила квартиру тренеру: история получила неожиданное продолжение

Когда спортсменка с тренером пришли в новострой, где находится жилье, к ним в гости неожиданно пришел мэр Ирпеня Александр Маркушин. И подарил спортсменке еще одну квартиру, которая теперь уж точно достанется ей.

"Это прецедент на всю страну... Наш город в стороне стоять не будет. Нас поддержали наши предприниматели. Мы вручаем еще одну квартиру. Это уж точно вам", - сказал мэр.

По словам мэра Ирпеня, 26 августа на сессии городского совета депутаты проголосуют за то, чтобы выделить Ирине Коляденко и ее тренеру по 100 тысяч гривен на ремонт квартир. Также градоначальник сказал, что если есть такая ситуация - то надо вручать две квартиры.

Напомним, что Коляденко после своего поступка с подарком рассказала, что хотела привлечь внимание к тому, что тренеры и все, кто стоят за спортсменами, также должны быть оценены, в том числе и в материальном отношении.