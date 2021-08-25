Форму украинской сборной на Олимпиаде 2020 признали одной из лучших!

Форму украинской сборной для Олимпиады 2020 в Токио признали одной из лучших по версии американского издания People. Такую награду кроме Украины получили экипировки сборных США, Великобритании, Австралии, Нидерландов, Италии.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Авторитетное издание назвало нашу форму новаторской и одновременно удобной и практичной.

К слову, во время разработки экипировки присоединились и сами спортсмены, вместе с Комиссией атлетов Национального олимпийского комитета.

Форма изготовлена из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. А цветовая гамма, которая используется в коллекции, по замыслу разработчиков, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, что символизирует надежду и веру.

Фото: бронзовые призерки по синхронному плаванию (instagram.com/the_olympic_team_ua)

На спинке курток изобразили трезубец и Олимпийские кольца из светоотражающего материала.

Для справки:

Олимпиада 2020 проходила в Токио с 23 июля по 8 августа. Украинцы завоевали 19 наград - 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв в общем зачете 44-е место из 206 команд-участниц.