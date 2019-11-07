Украинская певица показала фантастический клип на песню для Евровидения 2020

Украинская певица OHITVA презентовала новый фантастический клип на песню "Wonder". Кристина Охитва (настоящее имя исполнительницы - ред.) замечает, что основной месседж композиции и видео - нужно верить в чудо и оно обязательно сбудется!

"Как и в моей песне "Wonder", я просыпаюсь утром, вижу солнце... Разве это не чудо?!" - добавляет артистка.

OHITVA выпустила клип на песню для Нацотбора на Евровидение 2020 (фото: facebook.com/kristina.ohitva)

Также певица признается, что планирует с этой композицией принять участие в Национальном отборе на Евровидение 2020, чтобы "мир услышал эту песню и стал немножечко добрее".

"Этой песней хочу донести до каждого слушателя добро и веру в себя, ведь мы – это и есть чудо. И чудо – в каждом из нас!" - резюмирует OHITVA.

OHITVA - Wonder

Добавим, что Кристина Охитва - заслуженная артистка Украины. Солистка Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Член ассоциации эстрадных деятелей искусств Украины. С середины 2017 года певица начала новый творческий путь под сценическим именем OHITVA.

Сегодня она является яркой представительницей украинской музыкальной культуры, современной и стильной, индивидуальность которой проявляется в неповторимых тембровых красках голоса певицы.

Ранее OHITVA показала клип на современную версию украинской песни "Танцюй, Гуцулко Ксеня!".

OHITVA - Танцюй, Гуцулко Ксеня!