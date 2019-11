Х-фактор 10 сезон: самые популярные выступления на кастинге

Судьи 10-го сезона Х-Фактор (фото: пресс-служба СТБ)

На Х-Факторе завершился катинг участников

В прошлую субботу на СТБ состоялся завершающий кастинг 10 сезона вокального шоу Х-фактор. На прослушиваниях судьи отобрали более 100 талантливых артистов, которым предстоит еще пройти испытания тренировочного лагеря и сразиться за место в прямых эфирах. А пока мы решили вспомнить самые популярные выступления на кастингах шоу, собравшие максимальное количество просмотров на YouTube.

Элина Иващенко

Элина – сирота, с детства страдала от буллинга в школе, ее обижали сверстники из-за лишнего веса. Тем не менее, это не помешало девушке победить в детском вокального шоу. Элина исполнила песню Деми Ловато - Stone Cold и заставила судей шоу аплодировать ей стоя.

"Какой крутой ребенок, какой тембр, какая подача. Если она так поет в 17, то что она будет делать в 30", - восхитилась Оля Полякова.

Ее выступление на YouTube собрало 376,5 тыс. просмотров!

Элина Иващенко на шоу Х-Фактор

Кристина Мутамбе

Кристина работает бэк-вокалисткой Ирины Билык, но мечтает почувствовать себя главной на сцене. На Х-факторе она исполнила песню Бейонсе Halo. Бархатный голос девушки покорил членов жюри, и Кристина прошла в тренировочный лагерь. Выступление Кристины собрало 378,8 тыс. просмотров.

Кристина Мутамбе

Людмила Базелюк

Людмила после смерти мужа осталась без жилья и средств к существованию, поэтому ей пришлось оставить 7-летнюю дочь Катю и уехать работать в Киев. Так, уже 15 лет она работает няней детей Оли Поляковой, но мечты о сцене ее не покидали. Поэтому Людмила и пришла на кастинг Х-фактора, выбрала для выступления песню Александра Пономарева "Доня", чтобы попросить прощения у родной дочери за то, что не была рядом все эти годы. Во время выступления няни Оля Полякова не смогла сдержать слез.

"Людочка, это было очень проникновенное выступление! Как и вы, я тоже оставляю своих детей, и мучаюсь от ощущения вины каждый день. Но такая у нас работа и, как говорится, судьба. Вы дали мне шанс построить мою карьеру. Потому что я никогда не переживала, что там у меня дома. У меня был надежный человек, который любит моих детей, как своих. Как я могу вам не дать шанс?" – не смогла сдержать эмоции Оля Полякова.

Судьи пропустили Людмилу в тренировочный лагерь, а ее выступление на кастинге собрало 408,5 тыс. просмотров.

Людмила Базелюк

Хельга

15-летняя Хельга не похожа на своих сверстников, с ней никто не хочет общаться, а одноклассники не разделяют увлечения девушки и музыкальные вкусы. Она решила проверить на Х-факторе, как такой вид музыки, который нравится ей, оценят зрители и судьи. На кастинге она исполнила песню хеви-метал-группы Powerwolf – We drink your blood. И члены жюри одобрили выступление Хельги, сказав ей 3 "да", как и зрители, ведь видео с Хельгой на Х-факторе посмотрели 452,2 тыс. пользователей.

Хельга на шоу Х-Фактор

Антон Вельбой

Антон приехал из небольшого села Грунь Сумской области. Парень учится на режиссера в Киеве, любит кататься на самокате, играть на укулеле и снимать ролики для YouTube. А еще он считает, что чем-то похож на MELOVINа. Антон признается, что мечтает покорить столицу и доказать всем, что даже простой парень из деревни может стать известным на всю страну. И пока он уверенно идет к своей цели, ведь исполнение на кастинге песни MONATIK "УВЛИУВТ" стало для Антона путевкой в тренлагерь Х-фактора. Выступление посмотрели 478,9 тыс. людей.

Антон Вельбой

Аня Петровская

Сама Аня заявляет, что в ее жизни уже было 5 секунд славы, когда она снялась в клипе группы KAZKA – "Плакала". На сцене "Х-фактора" Аня исполнила песню Сергея Бабкина "ГГГ", аккомпанируя себе на пианино. Ее вступление вызвало неоднозначную реакцию у судей, поэтому они решили посоветоваться перед оглашением вердиктов. В результате, 3 "да" от членов жюри и 1 "нет" от Андрея Данилко все-таки пропустили Аню в следующий этап отборов. А видео с ее выступлением собрало 620,6 тыс просмотров.

Аня Петровская

Роман Зануда

На Х-факторе 24-летний Роман впервые вышел на большую сцену. В обычной жизни он не певец, а госслужащий. Тем не менее, тембр голоса парня сразил судей шоу.

"Очень сексуальный у вас тембр, все девочки на Х-факторе будут ваши!", - прокомментировала Настя Каменских.

"Если вы никогда не учились пению, эти просто невероятно", - добавил Алессандро Сафина.

Оценили выступление и зрители, и посмотрели его на YouTube 799,8 тыс раз.

Роман Зануда

NZK

Участники коллектива NZK: NAPILNIK (Вася Котляров, музыкант, экс-участник группы NewZcool), ZMEY (Сергей Семенов, экс-участник группы "4 Короля" и финалист 1 сезона Х-фактора) и GORDAЯ (Женя Гордая), своим выступлением шокировали судейский состав шоу и зрителей. Ребята исполнили авторскую песню "На Даху Я" и всего за сутки видео их выступления попало в тренды YouTube.

Сейчас у провокационного выступления уже больше 1 миллиона просмотров.

NZK

Анна Иваница

Анна работает в Счетной палате Украины и несмотря на работу в госслужбе регулярно сталкивается с предвзятостью и несерьёзным отношением окружающих к ней. Причина тому - яркая внешность девушки и 8 размер груди. На Х-факторе Анна решила доказать, что кроме вызывающей внешности она может похвастаться и своим талантом. Она исполнила песню Леди Гаги - Always Remember Us This Way. Выступление Анны обогнало по количеству просмотров всех участников 10 сезона, ведь его посмотрели 2,2 миллиона пользователей.

Анна Иваница

А также в новом сезоне популярностью пользовались не только видео выступлений участников. Так, кастинги 10-го Х-фактора открыла новая судья шоу, поп-дива Оля Полякова, которая своим хитом "Звонила" задала зажигательный тон всему сезону. Это выступление собрало 943 тысячи просмотров.

Оля Полякова - Звонила

