Украинская певица отменила грандиозную свадьбу из-за смерти отца

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Sonya Kay призналась, что свадьба без отца ей не нужна

Популярная украинская певица Sonya Kay, которая планировала отыграть вскоре пышную свадьбу с бюджетом до 100 тысяч долларов, сообщила, что дорогого и долгожданного торжества не будет.

Артистка призналась, что приняла такое решение после смерти своего отца, что стало для девушки огромной утратой. Трагедия произошла две недели назад.

65-летний Сергей Хлябич, известный бизнесмен, прожил в браке с сестрой легендарной Софии Ротату Лидией почти 40 лет. Свою дочь они назвали в честь знаменитой тети - Софией. Девочка также занималась музыкой и получила популярность под псевдонимом Sonya Kay.

Певица поделилась своими переживаниями в связи с горем в семье и рассказала, что была шокирована печальным известием.

"Мама позвонила мне и сказала - папа умер. У меня просто был такой шок, что я не понимала, что происходит. Потому что они с мамой только приехали из Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили, все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался, и отец умер за секунду", - отметила Sonya Kay в комментарии программе "Зірковий шлях".

Именно папа должен был вести Соню к алтарю - в июне в Киеве певица должна была отгулять роскошную свадьбу. Однако смерть отца изменила планы звезды.

"Свадьбы не будет, потому что без него мне она не нужна. Мы просто распишемся 7 июня и все. Распишемся и будем жить дальше", – сказала артистка в эфире канала "Украина".

Sonya Kay в своем Instagram призналась, что до сих пор не может поверить, что родителя уже нет.

"Кажется будто он уехал куда-то в командировку или просто на работе... так хочется ему позвонить, поговорить обо всем и просто крепко обнять, но я этого уже никогда не смогу сделать", - написала артистка.

Девушка также рассказала, каким был ее отец.

"Он был самый добрый, веселый, справедливый, самый лучший папа на свете! Он всегда так радовался и гордился моими успехами, всегда меня поддерживал и верил в меня, очень сильно верил! Поэтому, папочка, мой родной, я сделаю все, чтоб ты мной гордился, я знаю ты всё видишь и всегда рядом! Я тебя очень сильно люблю и ты всегда в моем сердце! Самый лучший папа на свете!" - отметила Sonya Kay.

Отец Sonya Kay Сергей Хлябич (Фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Ранее Sonya Kay рассказывала о планах на свадьбу (имя жениха певица пока предпочитает держать в секрете) и показывала помолвочное кольцо с бриллиантом. Торжество должно было состояться 7 июня в одном из дорогих ресторанов Киева, куда хотели пригласить около 85 гостей. Бюджет свадьбы планировали на 100 тысяч долларов, а оплату хотели разделить пополам между родителями и Sonya Kay с женихом.