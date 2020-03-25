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В семье Софии Ротару случилось горе: все подробности

STYLERЖизнь    25.03.2020 - 13:45
В семье Софии Ротару случилось горе: все подробности
София Ротару сообщила о горе в семье (Коллаж РБК-Украина)

София Ротару рассказала, что в ее семью пришло страшное горе

София Ротару сообщила о том, что в ее семье произошло страшное горе – скончался один из ее близких родственников. Подробности артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Как рассказала София Ротару своим поклонникам в социальной сети, ушел из жизни муж ее младшей сестры Лидии – Сергей Хлябич, известный бизнесмен.

"Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", - написала София Ротару.

Сергей Хлябич и Лидия Ротару прожили в браке почти 40 лет, у них родилась дочь, которую назвали в честь тети – Софией. Девушка начала свою сольную карьеру под псевдонимом Sonya Kay. Хлябич – второй муж Лидии Ротару.

В семье Софии Ротару случилось горе: все подробности

Фото: instagram.com/sofiarotaru_music

Они познакомились во время совместной работы в ансамбле "Черемош", где Хлябич играл на гитаре и был вокалистом, а позже стал художественным руководителем коллектива. Пара поженилась в 1979 году и Сергей Хлябич ушел из музыки и занялся бизнесом. В 1991 году у них родилась дочь Соня.

Стоит отметить, что Sonya Kay и ее жених запланировали сыграть свадьбу в июне 2020 года. Мероприятие собирались отгулять в Киеве и на праздник было приглашено почти 100 гостей. По предварительным подсчетам, свадьба племянницы Ротару обойдется в 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что София Ротару порадовала фанатов теплыми семейными фотографиями.

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